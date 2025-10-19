Operativos nocturnos en CDMX dejan 9 clausuras y 10 suspensiones en comercios

Este fin de semana, la Ciudad de México llevó a cabo una nueva jornada del programa “La Noche es de Todos”, cuyo objetivo es garantizar espacios seguros que fomenten el sano esparcimiento nocturno en la capital.

Durante estos días, la Secretaría de Gobierno (SECGOB), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizaron la revisión de 31 comercios de horario nocturno.

Los operativos se desarrollaron en diversas colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco. Como resultado, 12 locales fueron verificados, 10 suspendidos y nueve clausurados. Además, tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por quebrantar los sellos de suspensión en sus establecimientos.

Estas intervenciones se llevaron a cabo tras recibir denuncias vecinales relacionadas con exceso de ruido, venta de alcohol a menores, sobrecupo, horarios extendidos y precios excesivos, entre otros.