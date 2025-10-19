Ruta Rosa en Ecatepec: Caminata Estatal de Prevención del Cáncer de Mama

Arrancó en Ecatepec la Caminata Estatal de Prevención del Cáncer de Mama. Con playeras y gorras rosas, más de 3 mil personas, con la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss in capite, participaron en el evento, donde se contó con la presencia de la secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera.

Durante el evento, dado en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal hizo entrega de 2 mil vales para la realización de mastografías sin dolor.Vecinos e integrantes de las Jurisdicciones Sanitarias de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán, Zumpango, Texcoco, Teotihuacán, Amecameca, Jilotepec, Valle de Bravo, Tenancingo y Toluca, entre otras, realizaron la caminata de alrededor de 3 kilómetros, partiendo del palacio municipal, por las avenidas Benito Juárez y Vicente Villada, la calle Francisco Sarabia, la vía Morelos y López Mateos; Azucena Cisneros reconoció la presencia de los participantes en este importante evento para visibilizar el cáncer de mama y recalcó la importancia de “Tocarnos, explorarnos, y atendernos cada seis meses por lo menos cuando ya tenemos más de 40 (años) es muy importante”.La edil afirmó que el Gobierno Municipal cierra filas con la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, en toda acción encaminada a prevenir el cáncer de mama, al tiempo que extendió un reconocimiento a todos los que participaron en este “gran evento por la vida, por el bienestar, por la salud de todas las mujeres”.

Por su parte, la secretaria de Salud recordó que muchas veces el miedo y el desconocimiento pueden ser los “enemigos silenciosos” que impiden detectar a tiempo muchas enfermedades, por lo que urgió a todos los asistentes a hacer consciencia y realizar ejercicios de autoexpoloración.

Adicionalmente, se colocó en la explanada municipal una Jornada de Salud donde se realizaron mastografías sin dolor; además, se brindaron servicios odontológicos, detección de enfermedades crónico-degenerativas y medición de presión arterial, se entregaron vales para colposcopias en clínicas de salud y se otorgaron servicios de fisioterapia, podología y corte de cabello.

La alcaldesa recordó a la concurrencia que se instalarán módulos para la realización de mastografías en la explanada municipal, y unidades móviles recorrerán las 39 colonias de Ecatepec de la fecha y hasta el 18 de diciembre.