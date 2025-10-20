Despedida con Honor: Texcoco rinde homenaje al Comandante Joel Magos Campero, pilar del Cuerpo de Bomberos

En una emotiva ceremonia marcada por el ulular de las sirenas y el respeto de sus compañeros, el Gobierno Municipal de Texcoco rindió homenaje al Comandante Joel Magos Campero, quien falleció el pasado 18 de octubre a los 51 años, tras dedicar 36 años de servicio ininterrumpido al Heroico Cuerpo de Bomberos de esta localidad.

El homenaje tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, donde autoridades municipales, familiares, amigos y colegas se reunieron para despedir al comandante, reconocido por su entrega, disciplina y vocación de servicio.

El presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez encabezó el acto y destacó la trayectoria del comandante Magos Campero, a quien describió como un ejemplo de valentía y compromiso con la comunidad.

“Dedicó 36 años de su vida a salvar la de otros, siempre solidario y al lado de sus compañeros. Texcoco pierde a un gran servidor público y gana un legado imborrable”, expresó el edil, quien pidió guardar un minuto de aplausos en su memoria.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Sistema Municipal DIF, Yesenia Armas Tobón; el director de la Coordinación de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México, Adrián Hernández Romero; y la delegada de Probosque en Texcoco, Miriam González Escobar, además de elementos de los cuerpos de bomberos de Tepetloxtoc y Chiconcuac, quienes acudieron a rendir el último adiós a su compañero.

Por su parte, Jesús Emilio Duarte Olivares, director de Protección Civil y Bomberos de Texcoco, recordó al comandante Magos Campero como uno de los pilares de la corporación.

“Fue fundador del H. Cuerpo de Bomberos de Texcoco en 1984. Su liderazgo y ejemplo marcaron el rumbo de esta institución”, destacó.

Durante la ceremonia, compañeros de toda una vida recordaron al comandante como “el maestro y el amigo”, siempre dispuesto a compartir su experiencia y a brindar apoyo en los momentos difíciles.

“De él aprendimos con su ejemplo, con sus consejos y también con sus regaños. Gracias, amigo, hasta donde estés”, expresó visiblemente conmovido Antonio Ismael Temotzin, integrante del cuerpo de bomberos.

El toque de silencio y el pase de lista marcaron el cierre del homenaje. Con voz firme, sus compañeros respondieron al unísono:

“¡Joel Magos Campero… presente!”, reafirmando que su legado y espíritu seguirán vivos en cada acto de servicio del cuerpo de bomberos de Texcoco.