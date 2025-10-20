Huixquilucan celebra el “Festival de Catrinas 2025” con conciertos de la Orquesta de Cámara

La música y las tradiciones mexicanas se unen en una celebración llena de color, cultura y orgullo nacional. Como parte del “Festival de Catrinas 2025”, el municipio de Huixquilucan invita a toda la comunidad a disfrutar de dos presentaciones especiales de la Orquesta de Cámara de Huixquilucan, una propuesta artística que busca rendir homenaje a la riqueza musical mexicana en el marco de las festividades del Día de Muertos.

El primer concierto se llevará a cabo el 11 de octubre a las 17:00 horas en la Plaza Paseo Interlomas, en el pasillo central de la planta baja, donde el público podrá disfrutar de un ambiente familiar lleno de música, color y tradiciones. El segundo se realizará el 20 de octubre a las 20:00 horas en la Parroquia San Judas Tadeo, ubicada en la colonia Jesús del Monte, un espacio emblemático que servirá de escenario para una noche mágica y emotiva.

El Festival de Catrinas 2025 busca mantener vivas las costumbres que nos identifican como mexicanos, especialmente aquellas vinculadas al Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas y reconocidas a nivel mundial. En esta ocasión, la Orquesta de Cámara de Huixquilucan ofrecerá un repertorio que combina melodías tradicionales con arreglos contemporáneos, destacando la versatilidad y el talento de sus integrantes.

El evento no solo será una experiencia musical, sino también una oportunidad para fortalecer el sentido de comunidad y fomentar el aprecio por el arte. Las y los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo gratuito que promueve la cultura y la convivencia en espacios públicos del municipio.

El Gobierno de Huixquilucan 2025-2027 ha reiterado su compromiso con la promoción de las artes y la preservación de las tradiciones, impulsando actividades que enaltecen la identidad mexicana. Este festival forma parte de una serie de eventos culturales que buscan acercar la música y el arte a todas las familias del municipio.

Con este tipo de iniciativas, Huixquilucan reafirma su papel como un referente cultural en el Estado de México, brindando a sus habitantes y visitantes experiencias únicas que celebran la vida, la memoria y la creatividad.

Así que ya lo sabes: si eres amante de la música y las tradiciones mexicanas, no te pierdas los conciertos de la Orquesta de Cámara de Huixquilucan. Vive la magia del “Festival de Catrinas 2025”, una celebración donde el arte, la historia y el orgullo nacional se encuentran al ritmo de las cuerdas, los vientos y la emoción de nuestras raíces.