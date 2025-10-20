Inicia repavimentación en la Calle Cerro Gordo de Tlalnepantla: un paso más hacia una ciudad moderna y segura

El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz dio el banderazo de arranque a los trabajos de repavimentación en la Calle Cerro Gordo, ubicada en la localidad Jorge Jiménez Cantú, una obra que forma parte del programa de mejoramiento urbano impulsado por el Gobierno de Tlalnepantla de Baz.

Con esta acción, la administración municipal reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura vial y garantizar una movilidad más segura para los habitantes. La repavimentación contempla la rehabilitación integral de la superficie de rodamiento, así como la mejora de los servicios urbanos que conectan a esta importante zona con diversas vialidades y colonias del municipio.

Durante el inicio de los trabajos, el alcalde Raciel Pérez Cruz destacó que cada calle renovada representa un avance tangible en la transformación urbana y social de Tlalnepantla, y que estas obras no solo buscan mejorar la imagen de la ciudad, sino también brindar mayor seguridad, accesibilidad y bienestar a la población.

“Cada calle rehabilitada significa progreso y dignidad para nuestras comunidades. Seguimos trabajando para que los vecinos transiten por vías seguras, modernas y funcionales, porque una mejor movilidad también es una mejor calidad de vida”, señaló el edil.

La Calle Cerro Gordo, en la comunidad Jorge Jiménez Cantú, es una vía de alto tránsito local que conecta a cientos de familias con escuelas, comercios y servicios básicos. Su repavimentación beneficiará directamente a automovilistas, peatones y transportistas, además de contribuir a una circulación más fluida en la zona.

El proyecto forma parte de una estrategia integral de renovación de vialidades en Tlalnepantla, que contempla intervenciones en distintos puntos del municipio, priorizando aquellas calles con mayor deterioro o impacto en la movilidad urbana.

Con obras como ésta, el gobierno municipal refuerza su compromiso de construir un Tlalnepantla más ordenado, moderno y seguro, impulsando una infraestructura que promueva el desarrollo y mejore la calidad de vida de las y los ciudadanos.

En palabras de la administración local, “en Tlalnepantla, cada calle renovada es un paso hacia una transformación segura y moderna”, reflejando el espíritu de un gobierno cercano, responsable y enfocado en el bienestar colectivo.