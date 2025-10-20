Instalan módulos de mastografía en Ecatepec como parte de la Ruta Rosa 2025

En el marco del Mes Rosa y con el firme compromiso de promover la salud integral de las mujeres, el Gobierno de Ecatepec dio inicio a la Ruta Rosa 2025, una campaña de prevención y detección oportuna del cáncer de mama que llevará servicios médicos gratuitos a distintos puntos del municipio.

A partir del 19 de octubre y hasta el 18 de diciembre, se instalarán módulos de mastografía en la Explanada Municipal, además de unidades móviles que recorrerán más de 39 colonias para acercar los estudios a las mujeres que más lo necesitan.

El programa, impulsado por la Dirección de Salud municipal, busca fortalecer la cultura de la prevención y fomentar la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte entre mujeres mexicanas. Con la consigna “En Ecatepec, cuidarte es amarte”, las autoridades locales invitan a todas las ciudadanas mayores de 40 años o con antecedentes familiares de cáncer a acudir de manera gratuita a los módulos instalados.

Durante la jornada inaugural, representantes del gobierno municipal destacaron que el acceso a la salud debe ser un derecho universal, por lo que se trabaja para eliminar barreras económicas o geográficas que impidan a las mujeres recibir atención médica oportuna. Las unidades móviles estarán equipadas con personal especializado y tecnología de diagnóstico de última generación, garantizando resultados confiables y seguros.

Además de los estudios de mastografía, las brigadas ofrecerán pláticas informativas, asesorías médicas, exploraciones mamarias y servicios de orientación sobre autocuidado. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de acudir a revisiones periódicas y atender cualquier signo de alerta.

La campaña también contará con el apoyo de instituciones de salud estatales y organizaciones civiles, que sumarán esfuerzos para ampliar la cobertura y difundir mensajes de concientización en escuelas, comunidades y espacios públicos.

Autoridades municipales reiteraron que la prevención salva vidas y recordaron que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y una complicación grave.