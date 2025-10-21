Atienden caso de vulnerabilidad de adulta mayor y su hijo con discapacidad visual en Nezahualcóyotl

En una acción coordinada para proteger a los sectores más vulnerables, el Sistema Municipal DIF Nezahualcóyotl, a través de la Procuraduría Municipal del Adulto Mayor, atendió un caso de riesgo en la colonia Valle de Aragón 1ª Sección, donde una mujer de 66 años y su hijo con discapacidad visual vivían en condiciones de vulnerabilidad.

Durante la intervención, personal de distintas dependencias municipales retiró 109 toneladas de desechos acumulados en el inmueble, así como un cilindro de gas en condiciones peligrosas, lo que representaba un riesgo inminente para la integridad de los habitantes. La adulta mayor fue valorada y atendida médicamente por quemaduras, además de recibir apoyo psicológico y acompañamiento legal para denunciar omisión de cuidados ante el Sistema Municipal DIF.

El operativo contó con la participación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, Servicios Públicos, Bomberos y personal de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, quienes colaboraron para garantizar la seguridad y bienestar de la familia afectada.

El DIF Municipal, mediante la Defensoría del Adulto Mayor, continuará brindando seguimiento y acompañamiento integral durante todo el proceso, además de gestionar mobiliario básico y apoyo social para mejorar las condiciones de vida de la mujer y su hijo.

“Seguimos velando por mejores condiciones para nuestr@s adult@s mayores. Su bienestar es una prioridad para este gobierno”, destacó el DIF Nezahualcóyotl en sus redes oficiales.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl reafirmó su compromiso con la protección, dignidad y bienestar de las personas mayores, así como con la atención oportuna de casos de vulnerabilidad, fortaleciendo las acciones interinstitucionales que buscan garantizar una vida segura y con mejores oportunidades para quienes más lo necesitan.