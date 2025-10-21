Canaco Servytur GAM e IMSS acercan servicios médicos gratuitos a comerciantes y trabajadores

Con la meta de acercar servicios de salud preventiva a comerciantes, trabajadores y vecinos de la zona norte de la capital, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Gustavo A. Madero, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llevó a cabo la primera Jornada de Salud en sus instalaciones, donde se ofrecieron consultas, revisiones y detecciones médicas sin costo.

El evento, realizado el 21 de octubre de 2025, reunió a médicos, enfermeras y personal especializado del IMSS, quienes brindaron atención en áreas como salud bucal, mental, vacunación, toma de glucosa, peso y talla, planificación familiar, detección de hepatitis, VIH y colesterol, así como estudios de mastografía y Papanicolaou.

“El objetivo de esta jornada de salud es acercar a todos nuestros agremiados, a sus colaboradores y vecinos de la zona a que se puedan revisar el estado de su salud, que hoy en día es muy importante para todos nosotros”, explicó Diana Polet Villalobos, consejera del Consejo Consultivo del IMSS zona norte de Concanaco Servytur México, en entrevista con Crónica.

De acuerdo con la representante empresarial, la iniciativa surgió a partir del seguimiento que realiza el consejo sobre los niveles de enfermedades y vacunación en la región norte del país. “De ahí nace la idea de brindar una jornada de salud para todos nuestros agremiados y cercanos de la zona de Gustavo A. Madero”, comentó.

Prevención y bienestar laboral

Diana Villalobos explica que la salud de los trabajadores es un elemento clave para el desempeño de las empresas.

“Para todo empresario es necesario que sus colaboradores estén con buena salud, eso genera un buen rendimiento laboral y que todos estemos en buena sintonía”, señaló.La jornada, detalló, tiene un enfoque integral: no sólo busca prevenir enfermedades, sino también fomentar hábitos saludables entre el personal de comercios, servicios y turismo.

“Estamos convencidos de que cuidar la salud no debe verse como un gasto, sino como una inversión que mejora el entorno laboral”, añadió.

Durante el desarrollo del evento, que tuvo lugar de las 10:00 a las 14:00 horas, la Canaco Servytur GAM registró una participación de entre 100 y 150 personas, con una afluencia constante de empleados y vecinos que aprovecharon los servicios gratuitos. Tan solo q una hora del arranque, ya se habían atendido de 60 a 70 personas.

“Para ser la primera vez, tuvimos muy buena respuesta; fue un muy buen foro”, comentó Villalobos. La jornada se organizó en distintos módulos: vacunación, salud mental, orientación emocional, limpieza dental, toma de signos vitales y consejería médica.

Acceso gratuito y abierto

Cabe mencionar que el programa tiene un carácter totalmente gratuito. “Todo se hace sin costo. No hay ningún pago simbólico ni requisito económico”, precisó la consejera.

Las personas interesadas sólo debían llevar su número de seguridad social y carnet en caso de solicitar estudios específicos, aunque para vacunación no se requirió estar afiliado al IMSS. “Las vacunas son totalmente gratuitas y abiertas a toda la comunidad”, subrayó.

Entre los servicios más demandados se encontraron las vacunas, así como los estudios de mastografía y Papanicolaou, que forman parte de la estrategia de detección temprana de cáncer de mama y cervicouterino.

Diana Villalobos destacó la relevancia de incluir estos servicios en las jornadas, particularmente en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

“Creo que en estos tiempos se ha presentado mucho el tema del cáncer de mama y de útero; ya no es opcional revisarnos. Es indispensable hacerlo”, dijo.

La funcionaria también resaltó el papel de las mujeres dentro de la cámara empresarial y en la organización de estos eventos: “El papel de la mujer es el más importante, porque somos quienes más promovemos estos espacios de cuidado y prevención”.

Proyección y continuidad

La Canaco Servytur Gustavo A. Madero planea mantener estas jornadas de manera periódica y expandirlas a otras zonas de la Ciudad de México. “Vamos a comenzar a hacerlas de forma interna y, posteriormente, si alguna empresa necesita que llevemos los servicios a su domicilio, iremos”.

Además, se buscará convocar a otras cámaras empresariales “hermanas” para replicar la iniciativa y ampliar su cobertura. En otras regiones del país, explicó, las jornadas de salud de Concanaco Servytur se realizan con éxito y cuentan con la participación activa del IMSS y gobiernos locales.

“Queremos que todos los empresarios y trabajadores se acerquen a su cámara más cercana y soliciten este tipo de jornadas. Son un beneficio directo para su bienestar”, señaló.En cuanto a los retos logísticos, Villalobos reconoció que el principal desafío fue la difusión. “Hicimos la convocatoria con poco tiempo, pero la respuesta fue positiva. En futuras ediciones reforzaremos la promoción para llegar a más personas”.

Finalmente, la consejera llamó a la ciudadanía a no desaprovechar estas oportunidades de salud gratuita.

“Hay personas que no tienen posibilidad de contar con un seguro médico, y nosotros lo hacemos de forma gratuita. No deben dejar pasar la oportunidad; cualquier malestar debe revisarse a tiempo, porque cuando queremos hacerlo, a veces ya es demasiado tarde”, enfatizó.

Invitación a cuidar la salud

La jornada concluyó con una alta participación y un ambiente de colaboración entre el personal médico del IMSS y los representantes de la cámara.

Desde la Canaco Servytur GAM se anunció que se continuará trabajando con el sector salud para fortalecer la prevención y el bienestar entre comerciantes, trabajadores y vecinos de la demarcación.

“Hasta una picadura de diente es importante atenderla. La salud no puede esperar”, remató Villalobos, invitando a la comunidad a mantenerse pendiente de las próximas convocatorias.