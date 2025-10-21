Detienen a motociclista con droga y arma en Tecámac

Detenido Diego "N". (Especial)

Fue detenido Diego “N”, de 22 años, motociclista que portaba un arma, cristal y marihuana en el municipio de Tecámac.

Este sujeto circulaba por la calle Morelos, en la colonia San Martin Azcatepec, cuando los oficiales le indicaron que se detuviera, pero aceleró la marcha para huir.

Calles adelante fue alcanzado, luego descendió de la unidad y corrió para escapar.

Al revisarlo, se le encontró un arma de fuego artesanal con cacha de madera color café, calibre 22, un cargador abastecido con dos cartuchos y 12 cartuchos sueltos, además de una bolsa de plástico con crystal y otra con marihuana.

También le fue asegurada la motocicleta marca Carabela que tripulaba, sin placas de circulación, la cual fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Ecatepec.