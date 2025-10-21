Emiten orden de aprehensión a Donovan “N” por asesinato del abogado David Cohen

Detenido Donovan "N". (SSC)

Autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Donovan “N”, presunto homicida del abogado David Cohen, por el delito de homicidio calificado.

Este presunto criminal únicamente era señalado por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, dado que en su detención resguardaba 10 bolsitas pequeñas y una mediana con marihuana, cuatro dosis de crystal, un arma de fuego corta, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y diversas prendas de ropa.

Por el asesinato, agentes le notificaron a Donovan “N” de la nueva orden de aprehensión, misma que fue ejecutada dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde fue encarcelado por los primeros crímenes.

En una audiencia en los juzgados de Doctor Lavista, Enrique Maya Zavala, el defensor de Donovan “N”, detalló que el Ministerio Público detalló su participación en el homicidio del abogado, con 25 videos que sustentan que este sujeto atacó al jurista al exterior de la sede del Poder Judicial.

Por lo tanto, Donovan “N” y su abogado solicitaron duplicidad del término constitucional, es decir, la prórroga de 72 horas a las 144 horas que tiene un imputado para preparar su defensa, proponer una solución alterna al proceso o incorporar medios de prueba; es así que la audiencia se reanudará el 24 de octubre.

Maya Zavala no descartó que Donovan “N” acepte el procedimiento abreviado, en el cual, el acusado admite su responsabilidad y renuncia al juicio oral a cambio de una pena reducida.

“Le dan la pena mínima, que en este caso sería de 20 años, más una propuesta que hace el Ministerio Público, quedaría como en 19 o 18 años”, declaró el abogado.

Mientras tanto, el 22 de octubre la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para continuar las indagatorias en contra de Donovan “N” y vincularlo a proceso por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Un nuevo video difundido expone la manera en que Donovan “N” presuntamente accionó el arma hacia el abogado cuando la víctima se encontraba en las escalinatas del edificio en la avenida Niños Héroes, mientras que el otro criminal involucrado, Héctor “N”, recibió un disparo en su intento de huida.

Una vez que aparentemente Donovan “N” le disparó a Cohen, corrió hacia la avenida Doctor Liceaga, donde continuó su camino a toda velocidad.

Héctor “N” quedó tirado en la acera, por la lesión en el brazo que le provocó un Policía de Investigación de la Fiscalía de Desaparecidos.

Al continuar con la investigación, las autoridades mencionaron que Donovan “N” integra un grupo criminal a los que se les contrata como golpeadores durante desalojos de inmuebles.

Héctor “N” vinculado a proceso

De manera simultánea, un juez vinculó a proceso a Héctor “N” tras ser dado de alta de hospital donde fue atendido.

Este sujeto fue imputado por el delito de homicidio calificado y deberá de permanecer tres meses dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En el desahogo de datos de prueba, Héctor “N” aceptó su responsabilidad, ofreció disculpas e incluso lloró a manera de arrepentimiento por el crimen que cometió.

Además, narró que un sujeto, quien presuntamente es Erick Alvarado, alias “El Goofy”, lo contrató por la cantidad de 30 mil pesos para asesinar a Cohen. Estos sujetos, explicó, acordaron una reunión con Donovan “N”, otro de los implicados en las instalaciones de la estación del Metro Niños Héroes, donde les proporcionó las armas para ejecutar el homicidio.

En su argumentación, Héctor “N” negó una relación cercana con Donovan “N”, sujeto al que, dijo, conoció el día del asesinato cuando “El Goofy” les proporcionó el armamento.

El posible autor intelectual, “El Goofy”, presuntamente habría sido compañero de secundaria de Héctor “N“.