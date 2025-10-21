Gobierno de Texcoco firma convenio de comodato con comerciantes de las vías

El Gobierno municipal de Texcoco firmó el convenio de comodato con productores y comerciantes del mercado de las vías, con lo que se da certeza durante la presente administración para que el sector cuente con un espacio adecuado para realizar sus activiades comerciales y promover el consumo local.

Durante la firma de este acuerdo, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, junto con la Síndica municipal Liliana Jazmín Rivera Martínez, la titular de la Consejería del Jurídica Magdalena Moreno Vega, el Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Guzmán, así como el presidente honorario de la mesa directiva de esta plaza Filiberto Sánchez Meraz, el presidente actual José Luis Sánchez, el Secretario Antonio Galán y el Secretario Tesorero Adrián Flores Sánchez; también asistieron directores de las diferentes áreas del gobierno municipal.

Los comerciantes recordaron como desde hace 20 años les asignaron ete lugar para la venta de sus productos, luego de un proceso de rehubicación, impulsado por Hignio Martínez Miranda, por lo que 20 años después agradecieron a Nazario Guitiérrez por la firma de este convenio y seguir con su trabajo de forma adecuada en un espacio indicado.

En su turno la titular del Jurídico Magdalena Moreno Vega, tras agradecer el recibimiento, les dijo: “el día de hoy vamos a llevar a cabo la firma del convenio de comodato, que es el uso goce y disfrute de este espacio de 750 m que son 15 de ancho por 50 de largo para 54 comerciantes productores del campo, este tiene como finalidad realizar actividades comerciales de la venta de flores diversas entre otros productos”, les dijo.

“Tenemos una oportunidad hoy como presidente municipal, estamos embelleciendo nuestro Texcoco, el Texcoco de ustedes de nuestros padres y ahora el Texcoco que estamos dejando bonito embelleciendo es de nuestros hijos”, les dijo invitándolos a disfrutar de este municipio.

Finalmente al realizar la firma del convenio de comodato la mesa directiva y los comerciantes junto con el presidete municipal quedó establecida la vigencia del 20 de octubre del 2025 al 31 de diciembre del 2027.