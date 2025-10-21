Huixquilucan brinda más de 350 tratamientos gratuitos contra el cáncer de mama

La presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que acciones como el otorgar más de 350 tratamientos gratuitos a pacientes con Cáncer de mama forman parte de una alianza entre el Ayuntamiento y la Asociación Civil Grupo de Recuperación Total Reto, con el firme objetivo de garantizar que las mujeres en situación vulnerable tengan acceso a servicios médicos especializados.

“Este mes es un recordatorio para alentar la autoexploración mamaria y generar conciencia sobre la importancia de realizar estudios preventivos, principalmente a partir de los 40 años”, señaló Contreras.

“Tócate, mírate y cuídate” : prevención todo el año

A través de esta campaña, impulsada por Aguas de Huixquilucan promueve el autocuidado, la solidariadad con quienes luchan contra este cáncer.

Como parte de las actividades del Mes Rosa, el municipio tiene el compromiso de realizar mastografías y ultrasonidos grauitos con un valor comercial de 500 pesos para la detección oportuna de la enfermedad.

Además, el Sistema Municipal DIF, en coordinación con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), efectuó recientemente 75 mastografías sin costo, sumando esfuerzos permanentes en favor de la salud femenina.

Paquete “Chequeo Rosa” y apoyo integral

Durante todo el mes de octubre, el DIF de Huixquilucan mantiene activo el paquete “Chequeo Rosa” que ofrece estudios como Papanicolau, biometría hemática, química sanguínea y examenes de orina a muy bajo costo.

Asi mismo debido a los efectos secundarios de los procesos a los que se someten las personas con estas enfermedades como la perdida de cabello, el municipio también lleva acabo jornadas del programa “Trenzatón” que ha logrado donar dos mil donaciones de cabello y la entrega de siete pelucas oncológicas en colaboración con la organización Pequeños Guerreros.

Asimismo, se llevó a cabo la caminata “Prevenir es vivir, protégete”, encabezada por personal del DIF, que recorrió las principales calles de la Cabecera Municipal con actividades recreativas, módulos de salud y una expo venta de productos locales.

El director general de Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, reconoció el liderazgo de Romina Contreras y subrayó que estas acciones representan una “red de solidaridad, prevención y esperanza que salva vidas”.