MC busca impulsar a los productores locales de la CDMX durante el Mundial 2026

Productores locales de la CDMX

La diputada local Luisa Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para garantizar la inclusión y participación económica activa de los productores de comunidades de la Ciudad de México durante el Mundial 2026.

“Los beneficios económicos de estos eventos tienden a concentrarse en grandes corporaciones o cadenas comerciales, dejando en el olvido a los productores locales, artesanos y comunidades que diariamente sostienen la identidad cultural de nuestra ciudad”, aseguró la diputada.

La propuesta pretende generar acciones y mecanismos efectivos para que la oferta de bienes y servicios de vendedores locales llegue directamente a los potenciales compradores que visitarán la capital durante el evento deportivo.

Con ello, se reforzará la economía interna y se proyectará a la CDMX como epicentro de diversidad y desarrollo equitativo, con acciones inclusivas hacia el mercado local.

La legisladora comentó que anteriormente en las citas de Alemania, Sudáfrica, Rusia y Qatar, se fortaleció e impulsó la economía local a través de las ventas minoristas que dejaban los turistas.

“No debemos olvidar que cada productor local representa una historia única que conecta profundamente con nuestra cultura y tradiciones”.

Comercio local refuerza la identidad

Ledezma Alpízar detalló que el comercio local refuerza la identidad y memoria colectiva del arte y de la autenticidad que caracteriza a la Ciudad de México, por lo que resulta imperante unir esfuerzos para superar las limitaciones actuales, asegurando que el impacto económico y cultural del Mundial 2026 beneficie realmente a toda nuestra ciudad.

“La Copa del Mundo, además de ser un evento deportivo, también será una celebración del talento y la creatividad de nuestras vecinas y vecinos, dejando una huella positiva y duradera en nuestra ciudad”, añadió.

La también presidenta de la Comisión de Turismo del legislativo capitalino destacó que su propuesta resultará vital para que los productores sean participantes activos en la organización y realización de los eventos relacionados con la cita mundialista.

“De este modo garantizaremos que esta celebración sea memorable para los visitantes, pero también para todos los habitantes de la Ciudad de México, quienes son los verdaderos protagonistas de nuestra rica y vibrante cultura.

“Por ello, reiteramos la importancia de promover una visión inclusiva y participativa que coloque a nuestros productores locales en el centro de la escena durante la organización y desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, concluyó la legisladora local.