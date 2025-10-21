Tlalnepantla envía ayuda humanitaria a familias afectadas por lluvias en varios estados

El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz encabezó este martes el envío de víveres y artículos de primera necesidad recolectados por vecinas y vecinos de Tlalnepantla, quienes se sumaron a la convocatoria para apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en distintas entidades del país.

En coordinación con la Cruz Roja Mexicana delegación Tlalnepantla y con el respaldo de su presidenta, Lic. Silvia Leticia Olivares Escudero, se logró reunir una importante cantidad de alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de limpieza e higiene personal, así como cobijas, ropa en buen estado y medicamentos básicos.

Durante el acto de envío del apoyo, realizado en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, el alcalde reconoció la generosidad de la ciudadanía que, una vez más, demostró su compromiso con las causas humanitarias. “En Tlalnepantla somos una comunidad solidaria, que se organiza ante las adversidades y no duda en extender la mano a quienes más lo necesitan. Agradezco profundamente a todas y todos los que se sumaron a esta noble labor”, expresó Pérez Cruz.

La recolección formó parte de una campaña municipal de apoyo a damnificados, impulsada tras las afectaciones provocadas por lluvias torrenciales en diversos estados del país, que dejaron viviendas dañadas, caminos intransitables y pérdidas materiales. Las aportaciones ciudadanas fueron concentradas en centros de acopio instalados por el Ayuntamiento en colaboración con la Cruz Roja local.

Por su parte, Silvia Leticia Olivares Escudero destacó la importancia de la coordinación entre gobierno y sociedad civil para lograr un mayor impacto en este tipo de acciones. “Gracias al trabajo conjunto, hoy podemos enviar una ayuda que aliviará en parte las difíciles condiciones que enfrentan cientos de familias. La solidaridad de Tlalnepantla es un ejemplo que inspira”, señaló.

El cargamento con los víveres será trasladado y distribuido por la Cruz Roja Mexicana en las zonas más afectadas, garantizando que la ayuda llegue directamente a las comunidades damnificadas.

Con este esfuerzo conjunto, el gobierno municipal refrenda su compromiso con los valores de empatía, colaboración y responsabilidad social, impulsando el mensaje de que “juntas y juntos, creamos un municipio más solidario y unido”.