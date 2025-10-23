Alcaldía GAM refuerza acciones de bacheo con nueva maquinaria Jetpatcher en Cuautepec

Alcaldía Gustavo A. Madero refuerza acciones de bacheo con nueva maquinaria Jetpatcher en Cuautepec

La alcaldía Gustavo A. Madero incorporó dos máquinas Jetpatcher para fortalecer los trabajos de bacheo y reencarpetado en distintas vialidades, con el propósito de mejorar la infraestructura vial y reducir los tiempos de reparación.

El nuevo equipo fue presentado en la avenida Estado de México, entre las colonias Loma la Palma y Chalma de Guadalupe, donde se realizó una demostración del proceso de bacheo. De acuerdo con autoridades locales, el procedimiento completo —que incluye el retiro del material dañado, aplicación de emulsión y colocación de nuevo asfalto caliente— puede realizarse en poco más de 11 minutos gracias a la tecnología de estas unidades.

Las Jetpatcher integran en una sola máquina los elementos necesarios para cortar, retirar, calentar y compactar el asfalto, lo que permite sustituir el trabajo que anteriormente requería de varios equipos y una cuadrilla numerosa. Según estimaciones de la alcaldía, con este sistema será posible atender hasta 170 baches diariamente.

Hasta la fecha, la demarcación ha reparado 71 mil 239 baches, para lo cual se han utilizado 72 mil 951 toneladas de mezcla asfáltica. Los trabajos se han realizado en más de 90 colonias, entre ellas Cuautepec Barrio Alto y Barrio Bajo, Juan González Romero, Martín Carrera, Nueva Atzacoalco, San Felipe de Jesús, Lindavista, San Juan de Aragón, Providencia y Casas Alemán.