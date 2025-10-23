Bici-Picnic al Mictlán, un paseo ciclista en CDMX: horario y lugar de la rodada por Día de Muertos

Bici-Picnic al Mictlán Recorre la zona de panteones en la Ciudad de México. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM (Diego Simón Sánchez)

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México te invita a su recorrido anual con motivo del festejo del Día de Muertos “Bici-Picnic al Mictlán”, donde podrás recorrer en bici la zona de panteones de la Ciudad de México.

Si eres de las personas a las que les gusta aprovechar todas las festividades relacionadas con el Día de Muertos o bien no te quieres perder la oportunidad de un recorrido matutino nada común, el “Bici-Picnic al Mictlán” es el plan perfecto para ti.

Anunciado en la Cartelera de la Ciudad de México, este recorrido temático con motivo del Día de Muertos promete un paseo en bicicleta de terror en el emblemático Panteón Español de la ciudad.

Además de tan particular recorrido, podrás disfrutar también del picnic comunitario, talleres, actividades artísticas o maquillaje alusivo a esta festividad tan representativa en México.

Horario y lugar para el Bici-Picnic al Mictlán

No te lo puedes perder; presta atención porque esta singular actividad solo se llevará a cabo el sábado 25 de octubre con motivo de las actividades organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México en celebración del tradicional Día de Muertos.

De acuerdo con la Cartelera de la Ciudad de México, el recorrido comenzará en el Parque Bicentenario, donde recorrerán la zona de panteones para llegar al Panteón Español, pasando por el Jardín Diana.

El recorrido comenzará a las 11:00 de la mañana y se prevé que culmine hasta las 15:00 horas. No obstante, en el Parque Bicentenario podrás formar parte del picnic comunitario, además de las diferentes actividades planificadas por el gobierno.

Ten en cuenta que la entrada es libre, por lo que nadie deberá cobrarte por formar parte de este entretenido evento.

🚲💀 Vive el Día de Muertos sobre ruedas con el "Bici-Picnic al Mictlán", un paseo ciclista temático que recorre del Jardín Diana hasta la zona de panteones.



En el Jardín Diana encontrarás una estación cultural con talleres, actividades artísticas, maquillaje alusivo y un picnic… pic.twitter.com/K1ZUHTo39k — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 22, 2025

Actividades el sábado 25 de octubre por el Día de Muertos

Si el Bici-Picnic al Mictlán no fue suficiente para ti, recuerda que en la noche se realizará el Paseo Nocturno de Día de Muertos en bici organizado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI).

Con este paseo podrás recorrer en bicicleta desde el Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico, disfrutando los paisajes que ofrece la ciudad de noche, además de una atmósfera llena de festividad por el Día de Muertos.

Recuerda que también podrás participar en el 13° Concurso de Disfraces que se llevará a cabo durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos, por lo que tendrás que ser ingenioso con tu disfraz, pues el premio al ganador es una bicicleta.

Ahora ya conoces cuáles son las actividades organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México para que disfrutes del Día de Muertos este 25 de octubre. Tú decides cuál te gusta más o si vas a todas.