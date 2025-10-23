Brigadas de la CDMX continúan labores de apoyo y vacunación en Álamo y Poza Rica

Servidores públicos capitalinos se preparan para trasladar maquinaria y equipos especializados que serán utilizados en labores de auxilio en Poza Rica y Álamo, Veracruz. (Adrián Contreras)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que continúa con las labores de apoyo en los municipios de Álamo y Poza Rica, Veracruz, tras las fuertes lluvias e inundaciones registradas el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, los 32 centros de acopio instalados en distintos puntos de la capital han recibido hasta el momento 230 toneladas de víveres, las cuales son trasladadas a las zonas afectadas con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los centros permanecen abiertos al público para seguir recibiendo donaciones de enseres básicos y artículos de primera necesidad.

En materia de salud, personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México colabora con brigadas locales para aplicar vacunas y brindar atención casa por casa. Según los reportes oficiales, las brigadas han alcanzado más del 80 por ciento del territorio accesible y se trabaja en llegar a las comunidades que permanecen incomunicadas.

Entre los biológicos aplicados se encuentran vacunas contra tétanos, hepatitis, influenza y COVID-19, con el objetivo de prevenir brotes ante las condiciones derivadas de las inundaciones.

Asimismo, las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y de Gestión Integral del Agua, han participado en labores de desazolve, retiro de escombros y limpieza de vías de comunicación en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

El Gobierno de la Ciudad de México adelantó que mantendrá su colaboración con el Gobierno de México, el Gobierno de Veracruz y los ayuntamientos afectados para continuar las acciones de apoyo a la población damnificada.