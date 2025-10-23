Captan a prestamistas del Edomex torturando a deudores

¿Quién es CRECER S.A. de C.V.? CRECER S.A. de C.V la organización que opera en Tultitlán, dedicada a prestar dinero.

El periodista Carlos Jiménez compartió en su cuenta de X varios videos que muestra las torturas que los prestamistas de “CRECER S.A. de C.V en un departamento localizado en el municipio de Tultitlán en el Estado de México.

Según la publicación de @c4jimenez, estás imágenes fueron captadas durante un periodo de varios meses, donde los integrantes de esta organización delictiva dedicada a prestar dinero con altos intereses utilizan técnicas de tortura para amedrentar a los clientes que no han liquidado su deuda.

Tultitlán ha sido blanco de organizaciones delictivas dedicadas a prestar dinero cobrando cantidades exorbitantes de intereses, tal es el caso de CRECER S.A. de C.V, quienes utilizan técnicas de tortura para imponer miedo en sus clientes y sus propios empleados de acuerdo a información de Carlos Jiménez.

En dichos videos, se puede observar como un grupo de varios hombres observan y secundan a uno más que es el encargado de golpean con tablas, y aplicar descargas eléctricas en el cuerpo desnudo de la víctima.

Los criminales amenazan e insultan verbalmente a aquellos que no logran pagar el préstamo recibido, así como a sus empleados que de algún modo cometieron alguna falta ante los ojos de la organización.

En estos tres videos, se puede observar a varios hombres en lo que parece ser un departamento, amedrentando y golpeado en repetidas ocasiones a diferentes personas, principalmente hombres jóvenes, a quienes desnudan e intimidan mediante amenazas verbales y violencia física, con la intención de que aquellos que son violentados paguen. a la organización.