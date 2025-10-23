El fin de la fiesta: 500 jóvenes, alcohol y un desalojo con gran operativo en la Cuauhtémoc

500 jóvenes fueron desalojados de una fiesta clándestina

Un predio ubicado en la calle Sevilla en la alcaldía Cuauhtémoc fue desalojado alrededor del mediodía de este jueves por elementos de la policía capitalina ya que en él se realizaban fiestas clandestinas.

En el inmueble de 5 pisos, se encontraban 500 jóvenes que habían asistido a uno de los eventos se organizaban ahí con motivo de los festejos de Halloween y Día de Muertos.

Luego del cateo al lugar, que no contaba con las medidas de seguridad recomendadas por Protección Civil, se descubrieron galones de alcohol etílico que era comercializada a los asistentes, la mayoría de ellos menores de edad.

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México acudió al sitio y colocó los sellos de clausura al lugar marcado con el número 30. Al lugar también arribó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Según los testimonios, los jóvenes fueron convocados a dicho evento clandestino por medio de un anunció colocado en redes sociales. Luego de ser desalojados, los asistentes fueron liberados junto con sus pertenencias.

Tres hombres fueron detenidos ya que se les identificó como los organizadores de este tipo de eventos, quienes al inicio de la supervisión del lugar mostraron comportamientos violentos. Hasta ahora se desconoce su identidad.