Reconocen labor de la Policía capitalina; destaca Brugada reducción de 60% en delitos de alto impacto desde 2019

Reconocen labor de la Policía capitalina; destaca Clara Brugada reducción de 60% en delitos de alto impacto desde 2019

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la Ceremonia de Reconocimientos a la Policía capitalina, un acto dedicado a reconocer la labor de mujeres y hombres que diariamente salvaguardan la seguridad de la población.

Durante el evento, la mandataria aprovechó para informar que gracias a la Estrategia de Seguridad y Proximidad, los delitos de alto impacto han disminuido 60 por ciento desde 2019, resultado del trabajo coordinado entre los cuerpos policiales, el gabinete de seguridad y las instituciones locales.

Agregó que su gobierno continuará fortaleciendo a la corporación mediante mejores condiciones laborales, mayor capacitación, equipamiento tecnológico y una relación más cercana con la ciudadanía. Afirmó que la administración capitalina mantendrá el compromiso de mejorar las condiciones económicas y de trabajo de las y los elementos policiales.

“Sabemos que esta gran policía va a responder a los nuevos desafíos con más proximidad, con más formación, con mejor tecnología, con mejor coordinación, pero sepan que van a contar con sus mandos y con el gobierno de la ciudad para satisfacer lo necesario y seguir cumpliendo su labor”, expresó.

Además, la Jefa de Gobierno mencionó que uno de los principales objetivos de su gestión es continuar reduciendo tanto la incidencia delictiva como la percepción de inseguridad entre la población, tarea en la que dijo confiar plenamente en el compromiso de las y los policías de la Ciudad de México.