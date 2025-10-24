Agandallan entrada a la autopista México-Querétaro y obligan a automovilistas a pagar por incorporación

Autopista México-Querétaro Sujetos extraños se aprovechan del tráfico y cobran peaje a cambio de permitir la circulación vehicular. (Especial)

Este viernes 24 de octubre, la autopista México-Querétaro presentó incidentes que afectaron la circulación vial.

Cerca de las 7:00 horas, se realizó un cierre parcial de la circulación en la caseta de cobro de Tepotzotlán y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó el alto tráfico de la zona.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que el cierre de carriles es una medida que tiene por objetivo garantizar la seguridad de las personas usuarias ante el paso de unidades con exceso de dimensiones.

Sujetos se aprovechan de la lenta circulación en la autopista

Sin embargo, la carga vehicular no es el único problema de los conductores y conductoras en la México-Querétaro este viernes, ya que en redes sociales ha circulado la información sobre sujetos —civiles, no autoridades competentes— que cerraron el paso y exigen un pago de peaje a cambio de permitirles circular.

Los sujetos extraños bloquearon el paso con tambos de tráfico y piden un cobro para permitir el avance de los vehículos. Aquellos ciudadanos que se han negado a pagarles el peaje exigido, son víctimas de agresión y se les niega el paso.

“A pesar de que es visible, las autoridades no hacen nada”, se reporta en la cuenta de la red X del periodista Fernando Cruz.

Otros ciudadanos se unen a la demanda del hecho, afirmando que esta conducta de cobro por parte de sujetos desconocidos lleva “años” y aseguran que “siempre están ahí cuando hay tráfico”.