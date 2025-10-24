Calzada Ignacio Zaragoza bloqueada en dirección a Puebla por árbol derribado en carriles centrales

Calz. Ignacio Zaragoza Vialidad bloqueada dirección a la autopista México-Puebla. (Especial)

Esta mañana, viernes 24 de octubre de 2025, la circulación de la Calzada Ignacio Zaragoza dirección a Puebla y cerca del metro Guelatao, sufrió un colapso debido a que un trailer impactó contra un árbol.

El vehículo transitaba por los carriles centrales de la vialidad y, tras la colisión, el árbol fue arrancado de raíz y quedó atravesado en el sitio.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En la colonia Santa Martha Acatitla, un trailer que transportaba motocicletas se impactó contra un árbol en la Calz. Ignacio Zaragoza, dirección a autopista México-Puebla, alrededor de las 4:10 de la mañana.

En su caída, el árbol bloqueó por completo la circulación.

Los servicios de emergencia, el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la zona del accidente para trabajar y lograron abrir el paso de uno de los carriles al seccionar el tronco y retirar el trailer, cerca de las 6:20 de la mañana.

Las labores de emergencia continúan para librar por completo la vialidad, según informa El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX en su cuenta oficial de X (@C5_CDMX).

Vialidades alternas recomendadas: Avenida Texcoco.