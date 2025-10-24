Huixquilucan impulsa la participación ciudadana con la Quinta Sesión de Cabildo Abierto

En un ejercicio de gobierno abierto y cercano a la ciudadanía, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco encabezó la Quinta Sesión de Cabildo Abierto, realizada en la comunidad de Zacamulpa, donde habitantes presentaron propuestas, solicitudes y proyectos enfocados en mejorar la infraestructura y los servicios públicos del lugar.

Durante la sesión, la alcaldesa destacó que estos encuentros fortalecen la comunicación directa entre autoridades y vecinos, al tiempo que permiten conocer de primera mano las necesidades de cada zona. “El Cabildo Abierto es una herramienta de participación que nos permite escuchar a la gente y trabajar con base en sus prioridades. Este gobierno tiene el compromiso de atender con sensibilidad y eficacia cada una de las peticiones ciudadanas”, expresó Contreras Carrasco.

Entre las principales solicitudes planteadas por los asistentes se encontró la rehabilitación de calles secundarias, la mejora del alumbrado público y el mantenimiento de espacios comunes. El ciudadano Daniel Hermenegildo Flores reconoció las acciones ya emprendidas por el gobierno municipal, como la pavimentación de la avenida Zacamulpa, obra que se encuentra en proceso y que, según señaló, beneficiará de manera directa a cientos de familias al mejorar la movilidad y la seguridad en la zona.

Asimismo, otros vecinos propusieron reforzar la seguridad en los accesos principales, ampliar los programas de apoyo social y continuar con la renovación de la red de agua potable, proyectos que, afirmaron, han transformado de manera positiva a la comunidad. Los regidores y directores municipales tomaron nota de cada intervención y ofrecieron canalizar las peticiones a las áreas competentes.

Al finalizar la sesión, la presidenta municipal informó que todas las propuestas serán turnadas a las comisiones edilicias correspondientes o a las dependencias encargadas de su seguimiento, con el propósito de garantizar que cada solicitud reciba una respuesta puntual. Además, se comprometió a mantener informados tanto al Cabildo como a la población sobre los avances logrados.

Romina Contreras reiteró que su administración mantiene una política de puertas abiertas, en la que la ciudadanía es parte activa en la toma de decisiones y en la construcción de un municipio más ordenado, moderno y con mejores condiciones de vida. Subrayó que los Cabildos Abiertos continuarán realizándose en distintas comunidades para atender de manera equitativa a todos los sectores del municipio.

Huixquilucan reafirma su liderazgo en materia de participación ciudadana y gobernanza local, consolidando un modelo de gestión basado en la colaboración, la transparencia y el diálogo permanente con sus habitantes.