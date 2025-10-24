Ratifican a Jesús Sesma como presidente del PVEM en la CDMX

Jesús Sesma, presidente del PVEM-CDMX

Por tercera vez consecutiva, Jesús Sesma, fue electo como secretario general del Partido Verde Ecologista de México de la capital; aseguró que asumir nuevamente dicho cargo no es un premio personal, “sino una responsabilidad compartida; un compromiso que renuevo con profunda convicción, una tarea que me une más que nunca con ustedes, con nuestra gente y con nuestra ciudad”.

Sesma, quien actualmente es legislador y presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, calificó la renovación de la Dirigencia Estatal CDMX de este 2025 como “la reafirmación de un propósito”.

“Nuestro partido es, sin duda, la fuerza viva que está transformando la ciudad. Y esa fuerza está aquí, en cada una y cada uno de ustedes... Hoy, con orgullo, y gracias a todo ello, somos la tercera fuerza política de la capital del país. Pero para nada podemos celebrar y dormirnos en nuestros laureles, es hora de redoblar esfuerzos.”, comentó ante los asistentes al evento.

Ante la adversidad y los obstáculos, el Verde no se detiene

Además destacó que los retos que están por venir no deben de asustar a nadie, sino que deben motivar, inspirar e impulsar a la unión.

“La historia de nuestro partido es la prueba viviente de que con convicción y determinación se supera cualquier desafío. Siempre hemos demostrado que, ante la adversidad y los obstáculos, el Verde no se detiene, se levanta y avanza”.

Durante su discurso, agradeció el trabajo de todos los integrantes del PVEM, ya que son los embajadores de las causas en cada colonia y calle; salen, tocan las puertas y defienden los ideales del partido.

“Y por eso, desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias por no rendirse, por creer, y seguir haciendo que el Verde crezca. Hoy, con orgullo, y gracias a todo ello, somos la tercera fuerza política de la capital del país y es hora de redoblar esfuerzos”.

El legislador también llamó a las y los integrantes del partido a prepararse, fortalecer estructuras, ideales y alianzas con la ciudadanía; a salir a las calles con la frente en alto y con la seguridad de que el “PVEM representa causas justas, que importan, y cambian vidas”.

“Demostremos que el Verde está listo para construir, junto con la gente, la ciudad que todas y todos queremos; esa ciudad que late en nuestros corazones. Una capital viva, verde y orgullosa de su gente; un lugar donde la justicia social y el respeto al medio ambiente caminen siempre de la mano, y no sean solamente un sueño, sino una realidad”, destacó el líder del PVEM-CDMX.

También pidió mantener la unidad, firmeza y lealtad ya que sólo así el partido continuará siendo una opción real, honesta y con rumbo para todas y todos.

“Hemos nacido de las causas justas para no morir, crecido paso a paso con trabajo, con convicción y con la confianza de quienes creen que sí se puede hacer política de otra manera”.

Jesús Sesma concluyó su discurso de agradecimiento asegurando que actualmente los integrantes del PVEM están más fuertes, más unidos y comprometidos con la Ciudad de México.

“Porque la mejor manera de honrar lo que hemos logrado es seguir trabajando con carácter, con pasión y con la confianza de saber que estamos del lado correcto, del lado de la gente, del medio ambiente, del bienestar animal, de la justicia y de una Ciudad que merece más”.