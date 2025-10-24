Texcoco celebra con éxito el Trenzatón 2025, jornada de amor y esperanza

Con una emotiva participación ciudadana, el Gobierno de Texcoco y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Texcoco) llevaron a cabo el Trenzatón Texcoco 2025, una jornada solidaria dedicada a recolectar cabello para la elaboración de pelucas oncológicas destinadas a pacientes que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

El evento, realizado en el Salón de Usos Múltiples (SUM), superó las expectativas de participación y se prolongó un día más ante el éxito en la recaudación de donaciones. Bajo el lema “De la mano por la vida y la esperanza”, cientos de voluntarias y voluntarios acudieron para donar parte de su cabello y contribuir con un gesto de amor hacia quienes libran la batalla contra esta enfermedad.

Durante el recorrido por las instalaciones, la presidenta honoraria del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón, destacó el significado humano y simbólico de la actividad. “Vivimos una jornada que tocó el corazón, porque cada trenza donada fue un acto de amor, un mensaje de esperanza y un símbolo de unión”, expresó. Asimismo, agradeció la generosidad de las y los participantes, así como la colaboración de profesionales como Jesús Ramos, de Hair Studio, quien se sumó a la causa con su talento y sensibilidad.

Por su parte, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez reconoció la solidaridad de las y los texcocanos que participaron en esta iniciativa, calificando el Trenzatón como “un acto solidario de amor y respeto al prójimo”. “Apoyar con un poco de cabello es una forma de estimular y motivar a quienes enfrentan los efectos del tratamiento contra el cáncer”, señaló el edil.

El alcalde expresó también su gratitud hacia el equipo del DIF municipal: “Mi más sincero reconocimiento a Yesenia y a todo el personal del DIF por su trabajo incansable y su gran corazón, siempre al servicio de quienes más lo necesitan”. Dirigiéndose a las personas que enfrentan esta enfermedad, añadió: “Sepan que no están solas. Texcoco las acompaña con amor, solidaridad y fuerza”.

Ante la respuesta positiva de la ciudadanía, el Trenzatón Texcoco 2025 continuará un día más para seguir recibiendo donaciones. Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de promover acciones que fortalezcan la empatía y el apoyo mutuo entre la comunidad.

“Sigamos caminando de la mano por la vida y la esperanza”, concluyó Yesenia Armas Tobón, reafirmando el espíritu solidario que distingue a Texcoco.