Vinculan a proceso, por homicidio, a asesino del abogado David Cohen

Donovan N Es el segundo detenido como sospechoso de matar al abogado penalista

Un juez de control vinculó a proceso a Donovan “N”, presunto asesino del abogado David Cohen, atacado a balazos el pasado 13 de octubre al exterior del edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Donovan “N” fue previamente vinculado a proceso por los delitos contra la salud, cohecho, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, dado que cuando fue detenido, resguardaba drogas y el armamento.

Fue hasta que la Fiscalía capitalina fortaleció las investigaciones que el juez emitió la orden de aprehensión por el homicidio del jurista.

El defensor de Donovan “N”, Arturo Maya Zavala, detalló que en la audiencia inicial, el Ministerio Público ofreció datos de prueba contundentes, como Policías de Investigación que presenciaron el crimen, así como 25 discos con varias horas de videos captados por cámaras de seguridad en los que presuntamente se expone la participación del joven en el atentado.

Maya Zavala agregó que al dialogar con la familia del imputado, acordaron que le proceso más factible es el procedimiento abreviado, es decir, el acusado admite su responsabilidad y renuncia al juicio oral a cambio de una pena reducida, en este caso, la pena mínima de 20 años de cárcel.

“En un inicio, él (Donovan) fue víctima de malos tratos durante la detención, tenía muchos moretones, le querían sacar una confesión, pero a partir de que se puso a disposición de un juez, todos esos comportamientos cesaron y yo le decía a la familia que mientras nosotros estemos al pendiente y en comunicación con los medios, va a ser mucho más difícil que se llegue a dar una situación de esas y él (Donovan) está bien”, explicó Maya Zavala.

Adicionalmente, el abogado aclaró que Donovan “n” no cuenta con información adicional como planeación del crimen, que pueda negociar con las autoridades.

El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según la investigación de la Fiscalía, Donovan “N” integra un grupo criminal a los que se les contrata como golpeadores durante desalojos de inmuebles.

Dos vinculados a procesos por el homicidio

Días atrás, Héctor “N”, otro de los participantes en el homicidio de Cohen, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y deberá de permanecer tres meses dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Héctor “N” aceptó su responsabilidad y narró que un sujeto, quien presuntamente es Erick Alvarado, alias “El Goofy”, lo contrató por la cantidad de 30 mil pesos para asesinar a Cohen. Estos sujetos, explicó, acordaron una reunión con Donovan “N”, otro de los implicados en un inmueble de la colonia Doctores, donde les proporcionó las armas para ejecutar el homicidio y explicar la operación.

Los criminales se harían reunido en el patio del predio, donde “El Goofy”, que vestía una sudadera de la marca “Hang Teen”, pants, gorra y usaba lentes, le dijo a Héctor “N” y a Donovan “N” a qué víctima tenían que asesinar.

El posible autor intelectual, “El Goofy”, presuntamente habría sido compañero de secundaria de Héctor “N“.

En las imágenes difundidas, se observa que Héctor “N” vestía la sudadera azul, marca Calvin Kelin, que portaba cuando fue detenido un fraganti.

En su audiencia, Héctor “N” negó una relación cercana con Donovan “N”, sujeto al que, dijo, conoció el día del asesinato cuando “El Goofy” les proporcionó el armamento.