Cuajimalpa, segundo lugar en seguridad por segundo trimestre consecutivo: INEGI

Operativo de seguridad en Cuajimalpa por Semana Santa

De acuerdo con los resultados del tercer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, la alcaldía Cuajimalpa se colocó, por segundo trimestre consecutivo, como la segunda demarcación más segura de la capital, con un 54.1% de percepción positiva entre sus habitantes.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea atribuyó estos resultados a la combinación de estrategias tecnológicas, recuperación de espacios públicos y coordinación interinstitucional.

“En Cuajimalpa no damos tregua a la delincuencia; combatimos con firmeza los flagelos que lastiman a nuestras comunidades y fortalecemos la confianza ciudadana día con día”, señaló.

Acciones destacadas

Entre las acciones implementadas destacan la rehabilitación de módulos de vigilancia, la adquisición de equipos tecnológicos y la puesta en marcha del sistema de videovigilancia Base Horus, que enlaza en tiempo real las cámaras locales con el C5 de la Ciudad de México.

Asimismo, la demarcación consolidó su programa “Cuajimalpa Brilla”, mediante el cual se han sustituido más de 17 mil luminarias en calles, avenidas y parques, reforzando la seguridad peatonal y vehicular.

De manera paralela, el gobierno local creó la Policía Montada Guardabosques, primera unidad en su tipo, encargada de proteger las zonas de conservación y prevenir delitos ambientales en el poniente de la capital.

El alcalde agradeció al Congreso de la Ciudad de México el respaldo presupuestal para fortalecer las tareas de seguridad, así como el trato institucional de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en labores de coordinación y apoyo con la policía auxiliar.

La estrategia de Cuajimalpa también incluye acciones de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia, así como programas de protección para niñas y niños en situación de vulnerabilidad, en colaboración con instituciones especializadas.