Encabeza Delfina Gómez jornada de Limpiemos Nuestro EdoMéx

Delfina Gómez participa en jornada de limpieza

Este sábado 25 de octubre, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez encabezó las acciones de retiro y recolección de llantas y basura acumuladas en el Lago San Antonio, en el municipio de San Antonio La Isla.

Esto como parte de la jornada Limpiemos Nuestro EdoMéx, donde también participaron 500 servidores públicos del estado, integrantes del Ejército Mexicano y jóvenes del servicio militar.

Para contribuir al retiro de estos desechos, se hizo uso de maquinaria especializada como una retroexcavadora, camiones de volteo y dos lanchas.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la mandataria estatal agradeció la presencia del personal que participó en la jornada de limpieza, con el mensaje “Un Estado de México limpio es posible si todas y todos actuamos“.