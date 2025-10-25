Hombre en situación de calle roba arma a oficial de tránsito en Iztacalco

Detenido Hombre en situación de calle detenido. (SSC)

Fue detenido un hombre en situación de calle que robó su arma de cargo a una oficial adscrita a la Subsecretaría de Control de Tránsito, en la alcaldía Iztacalco.

Cuando la oficial de Tránsito realizaba sus funciones de vialidad en la avenida canal de Río Churubusco, fue sorprendida por un hombre en situación vulnerable que la agredió físicamente, la despojó de su arma de cargo y comenzó a correr.

Fue en la calle Sur 2, entre canal de Río Churubusco y Oriente 223, donde la oficial le dio alcance y con apoyo de otro policía que interceptó al sujeto que se encontraba alterado, lo detuvieron y recuperaron la pistola.

El joven que dijo ser originario de Acapulco, Guerrero, fue presentado ante el agente del Ministerio Público.