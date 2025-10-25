Van 103 vehículos infraccionados en las inmediaciones del Gran Premio de la Ciudad de México

F1 Vigilancia policial en el Gran Premio de México. (SSC)

En el operativo de prevención, seguridad y vialidad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con motivo del evento Fórmula1 “Gran Premio de la Ciudad de México”, los policías de Tránsito realizaron 103 infracciones, 78 motocicletas y dos vehículos fueron llevadas a un depósito vehicular por infringir el Reglamento de Tránsito.

Como resultado del dispositivo de vialidad y de recuperación de espacios, 28 personas que apartaban lugares en la vía pública, fueron trasladadas al Juez Cívico.

De manera simultánea fueron detenidas nueve revendedores de boletos, entre ellos un menor de edad. Tres de ellas que cuentan con antecedentes por la misma falta administrativa.

Además, la Policía Auxiliar informó que, durante toda la jornada del viernes, no reportó ninguna novedad en el arribo y retiro de las personas en las instalaciones del Metro, donde se mantiene la presencia en los torniquetes, accesos y pasillos.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, agradeció el trabajo de la policía y señaló que personal de Inteligencia sobrevuela dos drones en el espacio del Autódromo desde una perspectiva de seguridad.

Del mismo modo, se instalaron cámaras con reconocimiento facial de la Secretaría, para la identificación de personas que pudieran estar vinculadas a la reventa u otros hechos delictivos.

“Además, se realiza un despliegue operativo especial en los corredores turísticos, plazas comerciales y puntos de reunión de los aficionados, con personal de la Policía Turística, para brindar apoyo a los visitantes nacionales y extranjeros”.

El dispositivo de vialidad y seguridad continuará el sábado y el domingo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes; trabajadores y el staff, con el apoyo de la Unidad Canina al interior del Autódromo, y personal de Seguridad Escolar, y de los policías de Sector que realizan recorridos de disuasión y atención a la ciudadanía.