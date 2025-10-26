Asisten más de 400 mil personas al Gran Premio de la CDMX; saldo blanco durante los tres días del evento

Aficionados se dieron cita para el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Galo Cañas Rodríguez)

Durante los tres días del Gran Premio de la Ciudad de México, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se registró la asistencia de más de 400 mil personas, informó la Secretaría de Gobierno capitalina. El evento transcurrió en orden y concluyó con saldo blanco, consolidándose como una de las principales celebraciones deportivas del país.

La Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno mantuvo presencia permanente en las inmediaciones del Autódromo y en el Centro de Mando instalado en la Puerta 6. En ese espacio participaron también representantes de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades programadas.

De forma paralela, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública llevó a cabo recorridos continuos en los alrededores del recinto deportivo. Entre sus acciones estuvieron la inhibición del comercio informal, la delimitación de espacios autorizados para la venta, la prevención de la reventa de boletos y la supervisión de la venta de mercancía con permisos vigentes.

Personal de la Dirección General de Gobierno también permaneció en la zona para atender requerimientos operativos y logísticos, así como para realizar rondines durante todo el evento.

Las alcaldesas de Iztacalco, Lourdes Paz, y de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, participaron en las labores de supervisión y coordinación en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se desarrollaron actividades paralelas de movilidad, comercio y seguridad.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que el operativo se llevó a cabo sin incidentes relevantes gracias al trabajo conjunto de las distintas dependencias.

“Sin novedades mayores transcurrió el Gran Premio de Fórmula 1. Gracias al trabajo coordinado de diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, con las alcaldías, una vez más se demostró que la capital tiene la capacidad para recibir todo tipo de eventos y nos seguimos preparando de cara al Mundial”, señaló.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó 3 mil 900 elementos apoyados con 427 vehículos oficiales, un autobús, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros del agrupamiento Cóndor. Al interior del Autódromo, por día participaron mil 800 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial, reforzados por la Unidad Canina.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atenciones menores durante el evento, sin que se reportaran incidentes de gravedad.