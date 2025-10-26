Escándalo en GAM: Francisco Chíguil asignó 119 millones a empresas vinculadas a su familia

Francisco Chiguíl Figueroa Foto: Vía Instagram

El nombre de Francisco Chiguíl está en el centro de la atención pública, ya que, de acuerdo con una investigación del medio Latinus, al político por Morena se le atribuyen contratos por 119 millones de pesos otorgados a empresas vinculadas con socios de su hermano durante su periodo de mandato en la alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Por qué es señalado por desvío de recursos?

De acuerdo con la investigación del medio citado, Chiguíl estuvo en el mando de la alcaldía en los periodos 2018-2021 y 2021-2024, tiempo en el que habría otorgado los contratos en cuestión a tres empresas de socios de su hermano Saúl Chíguil Figueroa: Fórmula Orion; Ingeniería y Tecnología Orión; y Ficsa Fórmula.

Estas concesiones suponen un grave conflicto de interés y posibles violaciones al marco de transparencia en la contratación pública. Los contratos, que abarcaron servicios como mantenimiento de inmuebles, suministro de equipo y materiales de construcción, estarían vinculados directamente a los socios del hermano del alcalde.

De acuerdo con la información oficial, Chiguíl destaca como senador suplente del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Fiscalía capitalina o los órganos de control interno de la CDMX no han emitido algún tipo de comunicado que exprese su postura ante este señalamiento. No obstante, se espera que lo hagan para detallar las implicaciones de esta investigación o las posibles sanciones que conlleven este conflicto de interés de ser comprobado.

Este señalamiento podría derivar en carpetas de investigación por nepotismo, mal uso de recursos públicos, conflicto de intereses y falta de transparencia en la contratación de servicios. Asimismo, se espera que los contratos mencionados sean revisados por órganos fiscalizadores o por la ciudadanía a través del acceso a la información.

¿Quién es Francisco Chiguíl Figueroa?

Francisco Chíguil nació el 4 de octubre de 1961 en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y ha desarrollado una formación académica sólida: ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), licenciado y maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y doctor en Ciencias Económicas por el IPN.

Su trayectoria política comenzó cuando asumió el cargo como diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los periodos 1997-2000 y 2003-2006. En 2006 asumió como jefe delegacional de GAM, cargo que abandonó en junio de 2008 tras la tragedia de la discoteca News Divine, la cual dejó un saldo como 12 muertos.

Luego, en 2018, volvió a ganar la alcaldía, pero ahora por el partido Morena y fue reelegido para el periodo 2021-2024, momentos en los que la demarcación enfrentó señalamientos sobre obra pública, seguridad y presupuesto.

Asimismo, Chíguil ha ocupado cargos partidistas y de representación legislativa, y se convirtió en senador suplente para la LXVI Legislatura.