Buscan al feminicida de la túnica negra: así huyó el asesino de Amanda en la Cuauhtémoc

EL feminicida portaba una tunica negra Mató a Amanda

Amanda, una joven de 22 años, fue asesinada el pasado 24 de octubre mientras paseaba a su perro en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. Las imágenes de cámaras de seguridad revelaron cómo escapó el agresor, conocido ya como el feminicida de la túnica negra, quien se alejó caminando de la escena del crimen sin ser detenido.

¿Cómo fue el ataque del feminicida de túnica negra?

Eran alrededor de las 21:00 horas cuando Amanda salió de su casa, acompañada por su perro, para dar un paseo habitual por las calles José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos. En ese punto, según las grabaciones difundidas por el periodista Antonio Nieto, la joven se sentó unos minutos antes de que un hombre con una túnica negra se le acercara.

Ambos caminaron juntos hasta una jardinera donde la visibilidad de las cámaras se perdió entre los árboles. Permanecieron allí aproximadamente 18 minutos. Durante ese lapso, testigos reportaron haber escuchado gritos y ruidos que no pudieron identificar. Las autoridades confirmaron después que Amanda fue agredida físicamente y degollada.

Vecinos de la zona hallaron su cuerpo minutos más tarde y alertaron a la policía. Los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que tenía heridas en el cuello.

Así huyó el feminicida de la túnica negra

Tras el ataque, las cámaras registraron al agresor alejándose con calma. Vestía una túnica negra con capucha y caminó por la calle Topacio, a un costado de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, antes de avanzar hacia Calzada de Chabacano. En ningún momento corrió ni mostró señales de prisa.

Otros videos lo captaron cerca del Metro Chabacano, donde se quitó la túnica y la cargó en la mano izquierda antes de entrar al sistema de transporte. Desde ese punto, se perdió su rastro.

Las primeras investigaciones sugieren que el hombre podría haber conocido a Amanda, ya que ella no mostró señales de miedo cuando se le acercó. La confianza aparente con la que caminó junto a él alimenta la hipótesis de una relación previa, lo que podría facilitar su captura. Por ahora el feminicida de la túnica negra sigue prófugo.