Caen 5 “Malportados” que secuestraron a mariachis y los abandonaron en Tlalpan

Detenidos Integrantes de "Los Malportados" detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a cinco integrantes del grupo delictivo “Los Malportados”, que secuestraron a seis marciahis luego de una fiesta en la alcaldía Iztapalapa y los abandonaron en la alcaldía Tlalpan.

“Los Malportados” son una facción “Cártel Nuevo Imperio”, que operan el narcomenudeo, extorsiones y cometen homicidios en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el Estado de México.

Estos criminales capturados son Juan Aarón Mancilla Meléndez de 53 años, Vidal Francisco Haro Ramírez de 35 años, y los menores de edad Bruno Irving y Kevin Omar y Alexis.

Los mariachis narraron que el pasado sábado por la tarde fueron contratados para tocar en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, cuando terminaron con el tiempo de presentación, fueron retenidos en el sitio por los habitantes, que los agredieron físicamente y le provocaron quemaduras a algunos de ellos.

Los hombres agregaron que, la noche del domingo los subieron a una camioneta color negro y los abandonaron en la en la calle Silos y su esquina con Andador Caporal 2, de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

En ese sitio, pidieron apoyo a través del número de emergencias 911 y de inmediato, los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte, realizaron el videoreplay de las cámaras de videovigilancia para identificar la camioneta en la que fueron privados de su libertad.

Paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron a los hombres de 35 años y 31 años de edad con quemaduras en el 80 y el 25 por ciento del cuerpo, respectivamente, por ello rápidamente fueron llevados a un hospital.

Fue así que ubicaron el vehículo cuando circulaba en la avenida Canal de Tezontle, por lo que a la altura del Circuito Interior, en la colonia Infonavit Iztacalco, de la alcaldía Iztacalco, la interceptaron.

Una vez detenidos, los oficiales aseguraron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 bolsitas de plástico con cocaína, y 11 identificaciones personales, entre ellas una de una institución de procuración de justicia, y cuatro tarjetas bancarias.