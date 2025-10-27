Celebración a San Judas Tadeo CDMX: Calles y estaciones cerradas para este 28 de octubre

Cierre de estaciones y vialidades por celebración de San Judas Tadeo Debido a las concentraciones masivas que genera este día de celebración para la religión católica, este martes 28 de octubre, el servicio de Metrobús tendrá modificaciones en algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7

Cómo cada año, este 28 de Octubre, la capital recibirá en sus calles la procesión de miles de fieles, en la iglesia de San Hipólito, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto por motivo de la celebración de San Judas Tadeo, patrono en la religión católica.

El arribo de los feligreses, ha ocasionado el cierre de vialidades y estaciones de los servicios de transporte, como el Metrobús en las delegaciones aledañas a la sede central de esté apóstol, por lo que te compartimos cuales serán las estaciones y calles cerradas este 28 de Octubre debido a esta celebración que se realiza cada año en la ciudad.

Estaciones del Metrobús cerradas por la celebración de San Judas Tadeo este 28 de octubre del 2025

Debido a las concentraciones masivas que genera este día de celebración para la religión católica, este martes 28 de octubre, el servicio de Metrobús tendrá modificaciones en algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7 a partir de las 4:30 am hasta las 22:00 Hrs, según se compartió en la cuenta oficial de X del Metrobús.

Por lo que no habrá servicio en las siguientes estaciones este martes 28 de octubre:

La Línea 1 se mantiene sin servicio a partir de las 4:30 am hasta las 22:00 Hrs

Línea 3, no habrá servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

Línea 4 ruta norte: sin servicio en Buenavista 4 y Bellas Artes.

Línea 7: no habrá servicio de la estación Campo marte a la estación Hidalgo.

Cierre de calles y avenidas este 28 de octubre en CDMX por el día de San Judas Tadeo

Desde la madrugada los fieles acudirán en procesión a los alrededores de la iglesia de San Hipólito, ubicada en el Centro Histórico de La Ciudad de México, por lo sé cerrarán vialidades, como en años anteriores, y es importante recordar que estás medidas inician desde la madrugada del 28 de octubre, por lo que se recomienda tomar precauciones.

El cierre vial abarca principalmente la lateral de Paseo de la reforma, desde la calle Mina hasta la Av. Hidalgo, así como el eje 1 poniente.