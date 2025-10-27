Celebración del Día de Muertos en la CDMX dejaría una derrama por más de 11 mmdp

Mega Ofrenda del Zócalo de la CDMX, con motivo de los festejos de Día de Muertos (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Día de Muertos 2025 — La celebración por el Día de Muertos 2025 que se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre y con la que se honra la vida y memoria de los difuntos a través de ofrendas con alimentos y flores generará una derrama económica por 11 mil 446 millones de pesos, estimó este lunes la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

El organismo empresarial apuntó que se espera que con motivo de esta tradicional celebración haya ocupación hotelera en la capital del país de entre el 69 y 73 por ciento.

En lo que respecta a las ventas durante estos días de tradición en México, se espera que éstas aumenten un 4.2 por ciento, en relación con el año pasado y donde se espera que los giros comerciales que podrían resultar con más beneficios son las del ramo hotelero, agencias de viajes, restaurantes, abarrotes, florerías, papelerías, tiendas de disfraces, dulcerías y panaderías.

En lo que respecta a la elaboración y venta del tradicional pan de muerto, en el que se representa en este alimento el cráneo y los huesos de los difuntos, será elaborado en 3,722 panaderías de la Ciudad de México.

