Hoy No Circula lunes 27 de octubre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | lunes 27 de octubre (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Inicia la última semana del mes de octubre. Las lluvias finalmente cedieron en la capital del país y en la zona metropolitana. Además, estos días habrá múltiples actividades relacionadas con la celebración de Día de Muertos, por lo que algunas vialidades podrían verse afectadas. De igual forma, las prohibiciones de circulación estarán aplicando de manera regular este lunes 27 de octubre para autos y vehículos con engomado color amarillo (placas terminadas en 4 y 5) que tengan holograma de verificación 1 y 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, lunes 27 de octubre:

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga : No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito