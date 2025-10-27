Naucalpan lanza la tercera etapa del programa “Impulsando a la Juventud”

El Gobierno de Ciudad Naucalpan anunció el inicio de la tercera etapa del programa “Impulsando a la Juventud”, una iniciativa enfocada en fortalecer las oportunidades de desarrollo, formación y bienestar de las juventudes del municipio. La convocatoria, publicada este 27 de octubre de 2025, permanecerá abierta hasta el 9 de noviembre, a través del portal oficial del Ayuntamiento.

El programa es coordinado por la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, dependencia municipal que busca generar políticas públicas inclusivas y participativas para que los jóvenes naucalpenses puedan acceder a herramientas de crecimiento personal, académico y profesional.

Fortalecimiento del talento y la creatividad juvenil

“Impulsando a la Juventud” forma parte de la estrategia municipal para fomentar el talento, la creatividad y el bienestar de las y los jóvenes, con el propósito de construir un futuro con más oportunidades. Esta nueva etapa del programa llega después de dos ediciones exitosas que beneficiaron a cientos de jóvenes con apoyos, capacitaciones y espacios de desarrollo social y cultural.

De acuerdo con la convocatoria, pueden registrarse jóvenes residentes de Naucalpan interesados en fortalecer sus habilidades y competencias en distintos ámbitos: desde liderazgo comunitario, emprendimiento y participación social, hasta actividades deportivas, artísticas y de bienestar integral.

El gobierno municipal ha reiterado que esta política pública responde a la necesidad de reconocer el papel fundamental de las juventudes en la transformación del municipio, brindándoles acompañamiento institucional y espacios donde puedan proyectar sus ideas y contribuir al desarrollo local.

El registro para participar estará disponible del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2025. Los interesados deben llenar su formulario en línea mediante el enlace oficial: https://f.mtr.cool/iwbbicnlwo.

Una vez completado el registro, los participantes recibirán información detallada sobre las actividades, talleres y beneficios que ofrece el programa.

El Ayuntamiento recordó que el proceso es gratuito, y subrayó que los datos proporcionados serán utilizados exclusivamente para fines administrativos del programa. Asimismo, se exhortó a los jóvenes a estar pendientes de los canales oficiales de comunicación de Ciudad Naucalpan, donde se publicarán los listados de seleccionados y las fechas de inicio de actividades.

La administración municipal destacó que “Impulsando a la Juventud” no sólo busca brindar apoyo económico o académico, sino también crear redes de colaboración entre jóvenes que compartan intereses en innovación, liderazgo y participación ciudadana.

El programa se enmarca en una serie de acciones que el gobierno local ha venido implementando para mejorar las condiciones de bienestar y participación juvenil, como ferias del empleo, talleres de salud emocional, y actividades deportivas y culturales.

De acuerdo con la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, esta tercera etapa busca consolidar los avances logrados en las ediciones anteriores y ampliar la cobertura a más comunidades del municipio, con especial atención a las zonas con mayor índice de vulnerabilidad.