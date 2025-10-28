Activan operativo especial en el Metro ante alta afluencia de feligreses en Hidalgo

Metro activa apoyo a usuarios y feligreses durante festividad en Hidalgo

Debido a la celebración de San Judas Tadeo que se realiza este 28 de octubre en el templo de San Hipólito, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro puso en marcha un operativo especial de seguridad y atención en la estación Hidalgo, donde se espera una alta afluencia de feligreses y usuarios.De acuerdo con el organismo, el dispositivo tiene como objetivo optimizar el arribo y salida de los pasajeros habituales y de quienes acuden al recinto religioso ubicado frente a la estación Hidalgo, correspondiente a las Líneas 2 y 3.En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 50 elementos —entre policías adscritos al Metro y vigilantes del organismo— realizan recorridos en trenes, andenes, pasillos y torniquetes del conjunto Hidalgo para mantener el orden y prevenir incidentes.

El personal del área de Atención al Usuario, identificado con chalecos color menta, se encuentra disponible para orientar a los pasajeros sobre transbordos con otras líneas, uso de las máquinas de recarga, la Tarjeta de Movilidad Integrada y resolver dudas sobre el servicio.

El STC exhortó al público usuario a extremar precauciones durante su trayecto, evitar la caída de objetos a las vías, no rebasar la línea amarilla, y abstenerse de ingresar con bebidas alcohólicas o bajo el influjo de sustancias tóxicas.

Debido a los cortes viales en la zona por la concentración de devotos, el Metro informó que las estaciones Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y Juárez (Línea 3) son alternativas de acceso al templo. Únicamente el acceso norponiente de la estación Hidalgo de la Línea 2 permanece cerrado, mientras que el resto de los ingresos y salidas operan con normalidad.