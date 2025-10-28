Anuncian sorteo del Servicio Militar Nacional en Huixquilucan para el 9 de noviembre

Huixquilucan anuncia sorteo militar

El Gobierno Municipal de Huixquilucan informó que el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) correspondiente a la Clase 2007 y Remisos se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre a las 8:00 horas en el Auditorio Municipal (Jardín de la Cultura), ubicado en el kilómetro 1.5 de la carretera a Huixquilucan–Zacamulpa, en la colonia San Juan Bautista.

Este sorteo forma parte del proceso mediante el cual los jóvenes mexicanos determinan la forma en que cumplirán con su servicio militar, un deber cívico establecido en la Constitución que promueve el compromiso, la disciplina y el amor a la patria.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los jóvenes registrados para que asistan puntualmente, recordando que la participación en el sorteo es un paso fundamental para obtener la cartilla liberada. Asimismo, se exhorta a los asistentes a seguir las especificaciones establecidas para el desarrollo del evento.

Entre las recomendaciones, se destaca que no será necesario llevar la cartilla militar, pero sí memorizar la matrícula asignada, ya que será solicitada durante el sorteo. Se sugiere además acudir con ropa cómoda y permanecer atentos a las indicaciones que el personal brindará durante la jornada.

El Servicio Militar Nacional representa una oportunidad para los jóvenes de contribuir al bienestar de la nación y fortalecer valores como la responsabilidad, el respeto y la solidaridad. En este sentido, el Ayuntamiento de Huixquilucan, encabezado por la administración 2025–2027, refrenda su compromiso con la organización y el orden de este tipo de actividades que fomentan la participación ciudadana.

El evento contará con la presencia de autoridades municipales y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes supervisarán el desarrollo del sorteo y orientarán a los participantes sobre los siguientes pasos del proceso.

Finalmente, se invitó a los jóvenes de la clase correspondiente y a los remisos a no faltar a la cita, ya que la asistencia garantiza el cumplimiento adecuado de los trámites relacionados con su servicio militar.

El sorteo del Servicio Militar Nacional en Huixquilucan será una jornada cívica de gran importancia, en la que cientos de jóvenes reafirmarán su compromiso con México en un ambiente de orden y respeto.