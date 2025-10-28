Chíguil otorgó contratos millonarios a socios de su hermano durante su gestión en GAM

Francisco Chiguíl Figueroa Foto: Vía Instagram

Francisco Chíguil Figueroa, exalcalde de la Gustavo A. Madero y actual senador suplente de Omar García Harfuch (Morena), otorgó contratos por un total de 119 millones de pesos a empleados y socios vinculadas a su hermano, Saúl Chíguil Figueroa, durante sus gestiones en los periodos 2018–2021 y 2021–2024.

Saúl Chíguil es socio de tres empresas: Fórmula Orion, Ingeniería y Tecnología Orión, y Ficsa Fórmula.

En las dos últimas, se identificó la participación de Jorge Luis Fernández Barragán, quien también ha sido representante legal de Erika Montserrat Gutiérrez López en otras licitaciones públicas, quien en los últimos años, sólo ha recibido contratos en la alcaldía Gustavo A. Madero para diversos suministros, incluyendo material de limpieza, equipo de cómputo, así como artículos para funerarias y deportivos.

A la mujer en cuestión se le otorgaron 15 contratos por 18.8 millones de pesos.

Fernández Barragán también es representante legal de la empresa Mantenimientos y Construcciones especiales JJJ, empresa que, durante el mandato de Chíguil en la GAM, ganó 9 contratos por más de 83.7 millones de pesos; los servicios van desde medicamentos y uniformes, hasta materiales de construcción.

Además, aparece como socia de Saúl Chíguil, Virginia Vázquez Hernández, una arquitecta que obtuvo 3 contratos por 13 millones de pesos en 2023 y 2024 para mantenimiento de inmuebles, suministro de herramientas menores y materiales de construcción.

Tras renunciar a la alcaldía, en marzo de 2024, Francisco Chíguil asumió como senador suplente de Omar García Harfuch, quien tomó licencia para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Simultáneamente, su esposa, Beatriz López Martínez, fue designada como titular del DIF CDMX.