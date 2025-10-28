Colapsa Circuito Interior por trabajos de bacheo en Constituyentes este martes 28 de octubre

Circuito Interior Tráileres varados bloquean los carriles laterales a la altura de Juan Escutia. (Especial)

Esta mañana de martes 28 de octubre, Circuito Interior, desde Marina Nacional hasta Eje Sur 3, presenta carga vehicular debido a obras en Constituyentes.

Entre la calle Alumnos y Marina Nacional, en San Miguel Chapultepec, se reportaron decenas de unidades varadas que bloquearon el paso continuo de vehículos.

¿Qué está pasando en Circuito Interior?

En Constituyentes, en la lateral de Circuito Interior y a altura de Juan Escutia, las obras de bacheo llevadas a cabo en la zona, causaron que tráileres permanecieran detenidos debido a que la policía les impedía el paso a los carriles centrales.

Las unidades quedaron varadas en ambos sentidos, bloqueando principalmente hacia el paradero Chapultepec.

A pesar de que los carriles centrales no presentaron ninguna afectación, el bloqueo de las vialidades laterales causó afectaciones desde la zona de Patriotismo.

Soluciones al tráfico en Circuito Interior

En la cuenta oficial X del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, se anunció la habilitación de un carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al Poniente y a Avenida Encarnación Ortiz.

✅ Se habilita carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al poniente y Av. Encarnación Ortiz.



📹 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/ZthxTf1TuH — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 28, 2025

Otra opción de vía alterna recomendada en cuentas de información vial, es la zona de Observatorio.

Constituyentes es una de las principales arterias en la movilidad vehicular de la Ciudad de México, su colapso afecta múltiples rutas que conectan con ella, incluyendo la autopista México-Toluca.