Cronología del caso Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que murió en CU El pasado 26 de octubre se dio a conocer la muerte del aficionado del Cruz Azul presuntamente a manos de las autoridades de la UNAM.

Fue el pasado domingo 26 de octubre que se dio a conocer el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, en la noche del sábado 25 de octubre después de ser detenido a las afueras del Estadio Olímpico Universitario en Ciudad Universitaria.

Pese a las primeras declaraciones por parte de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), que aseguraban se trató de un desvenecimiento, en redes sociales comenzó a circular otra versión de los hechos.

Aunque posteriormente la Universidad Nacional de México (UNAM) emitió un comunicado con relación a lo sucedido, familiares de Rodrigo Mondragón exigen justicia para que lo ocurrido se esclarezca.

Aquí te contamos lo que se conoce hasta el momento sobre el caso de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que murió en CU.

Cronología del caso Rodrigo Mondragón

Sabado 25 de octubre

Se lleva a cabo el partido Cruz Azul vs. Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad Universitaria a las 21:05 horas centro de México.

A las 22:45 horas aproximadamente finaliza el partido y el estadio se comienza a vaciar.

De acuerdo a lo publicado en redes, aproximadamente a las 23:00 horas, personal de seguridad de la UNAM presuntamente comienza a golpear a Rodrigo Mondragón y lo sube a una camioneta oficial.

Domingo 26 de octubre

Según los familiares de Rodrigo Mondragón, no tienen noticias de él hasta la madrugada del domingo, cuando supuestamente lo encontraron en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México .

La Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU) emite un comunicado que después eliminaría de sus redes, indicando que una persona en aparente estado de ebriedad agredió a personal de seguridad. Por lo que fue sometido para entregar a las autoridades, pero que en el transcurso se desvaneció y falleció.

En redes sociales comienza a circular otra versión de los hechos, denunciando abuso por parte de la seguridad universitaria.

Lunes 27 de octubre

Se da a conocer que detuvieron a cuatro personas por estar presuntamente relacionadas con el caso.

Medios de comunicación difunden la noticia del fallecimiento de Rodrigo Mondragón y entrevistan a los familiares, quienes dan su propia versión de los hechos.

El Club de Futbol Cruz Azul emite un comunicado haciendo un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos.

La LIGA BBVA MX se pronuncia en redes lamentando el fallecimiento de Rodrigo Mondragón y da información sobre el operativo realizado a las afueras del estadio.

La Universidad Nacional Autónoma de México lanza un comunicado con relación a los hechos, indicando que se encuentra en cooperación con las autoridades para aclarar los hechos.

En la tarde noche del lunes se realiza una manifestación afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por aficionados del Cruz Azul para exigir justicia.

Martes 28 de octubre

Los familiares dan a conocer que la autopsia privada contratada por ellos revela que murió por asfixia provocada.

La investigación continúa en proceso, por lo que todavía no se dicta una sentencia hacia los presuntos culpables.