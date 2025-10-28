El Trolebús Elevado alcanza 94.6 millones de viajes y récord diario de 150 mil traslados

Foto: GCDMX Foto: GCDMX (La Crónica de Hoy)

A tres años de su inauguración, la Línea 10 del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), conocida como Trolebús Elevado, registró un acumulado de 94.6 millones de viajes desde su apertura en octubre de 2022.

Según la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el sistema fue diseñado para mejorar la conectividad en Iztapalapa y reducir las desigualdades en el acceso al transporte público.

En la actualidad, recorre 8.5 kilómetros desde la terminal Constitución de 1917 hasta Santa Martha, con 10 estaciones intermedias, en un tiempo estimado de 20 minutos por trayecto.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), durante la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el Trolebús Elevado alcanzó un récord de 150 mil 404 viajes en un solo día, el pasado 14 de agosto. En promedio, cada jornada se realizan 115 mil 789 traslados, lo que refleja una alta demanda del servicio entre habitantes de la zona.

Con la ampliación de la red y su conexión con la nueva Línea 11 del Trolebús, los usuarios pueden ahora trasladarse entre la Ciudad de México y el Estado de México de manera directa, lo que amplía las opciones de movilidad metropolitana.

El Gobierno capitalino señaló que continuará trabajando en el desarrollo de sistemas modernos, sustentables y accesibles, todo ellos para mejorar la calidad del servicio y reducir el impacto ambiental del transporte en la ciudad.