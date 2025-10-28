Fortalece gobierno de Carlos Orvañanos las Estancias Infantiles de Cuajimalpa

Estancias infantiles en Cuajimalpa

En atención a la demanda de más servicios educativos para niñas y niños de cero a cinco años en Cuajimalpa, el alcalde Carlos Orvañanos entregó un recurso adicional a estancias infantiles en apoyo a madres trabajadoras, jefas de familia y maestras.

“Aquí en Cuajimalpa le damos la herramienta a las personas que hacen comunidad, les apoyamos; las Estancias Infantiles ayudarán a miles de mujeres con hijos y quieren seguir desarrollándose”, aseguró

El alcalde informó que el programa social suma una bolsa de dos millones de pesos que se entregarán a las estancias que participaron en la convocatoria que se publicó en las redes sociales y el portal oficial de la alcaldía el 25 de septiembre, recurso con el cual se fortalecerán los centros registrados en Cuajimalpa.

No tener Estancias Infantiles afecta directamente a madres trabajadoras, quienes deben enfrentar barreras significativas para participar plenamente en el mercado laboral debido a las nulas opciones confiables y seguras de cuidado infantil.

“La acción social busca atender estas problemáticas y fortalecer su capacidad operativa, lo que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de niñas, niños y familias, y contribuirá a la reducción de las brechas de género en Cuajimalpa”, señaló.

Orvañanos Rea indicó que se brindan apoyos económicos, ya que estos lugares no los están recibiendo de ninguna instancia pública. “Lo que permitirá garantizar la atención de la educación inicial y preescolar en la demarcación”.

Además recordó que, en el sexenio pasado, la Federación decidió suspender estos apoyos y acusó a las coordinadoras de “corruptas”, cuando en la Ciudad de México se perdieron empleos y miles de niños la posibilidad de estudiar.

“Hace años cuando desapareció este programa impulsado por el gobierno de Felipe Calderón, fueron 17 mil niños de cero a tres años de edad y cinco mil maestras las que perdieron su empleo, hoy en Cuajimalpa como ya en varias alcaldías de oposición, las Estancias Infantiles regresan”, detalló.