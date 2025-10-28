Iluminan y rehabilitan espacios públicos en Iztacalco con el programa “Caminos de Luz”

La alcaldía Iztacalco reportó avances del programa “Caminos de Luz”, parte de la estrategia integral “Manita de Gato”, que busca mejorar la movilidad, seguridad y entorno urbano en distintas colonias de la demarcación mediante trabajos de iluminación, bacheo, limpieza y recuperación del espacio público.
De acuerdo con información del gobierno local, el programa ha intervenido más de diez colonias donde se han instalado y rehabilitado más de dos mil luminarias, realizado 22 mil metros lineales de balizamiento horizontal, más de nueve mil metros cuadrados de bacheo y ocho mil metros cuadrados de pintura en muros.
También se repararon 500 metros cuadrados de banquetas y se colocaron más de 400 metros lineales de malla ciclónica.
Como parte de estas labores, se efectuaron más de mil podas, 540 desazolves, 80 retiros de árboles en riesgo y 60 inspecciones técnicas por parte de Protección Civil. Además, se rehabilitaron canchas deportivas y murales, y se supervisaron 80 puestos fijos y semifijos para garantizar condiciones seguras de operación.
En materia de limpieza urbana, el personal de la alcaldía retiró alrededor de 200 toneladas de bienes mostrencos y cinco estructuras en abandono. También se liberaron vialidades, banquetas y rampas de acceso que permanecían obstruidas por comercio irregular, lo que contribuyó a mejorar la movilidad peatonal y la imagen urbana.
La titular de la demarcación, Lourdes Paz, afirmó que la iniciativa forma parte del compromiso de su administración por recuperar los espacios públicos y ofrecer mejores condiciones de seguridad a los habitantes. Señaló que la iluminación de calles y avenidas ha sido uno de los principales factores para fortalecer la convivencia vecinal y prevenir conductas delictivas.
El programa “Caminos de Luz” continuará extendiéndose a más colonias de Iztacalco.