Marchas, bloqueos y manifestaciones en CDMX para este martes 28 de octubre

Marchas CDMX (Galo Cañas Rodríguez)

La semana continúa con diferentes movilizaciones y bloqueos que podrían complicar tu traslado en la capital del país. El día de ayer, las protestas de los “piperos” se dieron en diferentes zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Aunque anunciaron que volverán las calles este próximo miércoles, este martes también se esperan nuevas afectaciones al tránsito.

¿Cuáles son las marchas y bloqueos para este 28 de octubre en CDMX?

Las movilizaciones y marchas esperadas para el día de hoy se encuentran de la siguiente manera

Palacio Nacional - Cámara de diputados

Diferentes instituciones y organizaciones académicas como la Federación Nacional de Sindicatos Académicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FENSACONALEP), Confederación y Federación Nacional de Sindicatos de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (FENSCECYTES), Federación Mexicana de Sindicatos de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (FEMESCECYTE), entre otros estarán marchando desde Palacio Nacional y hasta la Cámara de Diputados para exigir la radicación de 2 mil millones de pesos para abatir el rezago en la educación media superior

La movilización comenzó desde las 6:00 horas con al rededor de mil participantes. Vialidades como Fray Servando Teresa de Mier y San Antonio Abad podrían ser las principales afectadas.

Sindicato Nacional Azteca de Trabajadores de Alto Riesgo

Personas trabajadoras de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación se concentrarán en el estacionamiento de Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) con rumbo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para manifestarse por los nuevos porcentajes de exclusión que entraron en vigor recientemente para las plataformas digitales.

Las movilizaciones comenzarán desde las 10:30 horas y estarían afectando Calzada de Tlalpan, Avenida Zacatepetl.

Marcha por Palestina

Por último, un nuevo grupo de manifestantes a favor de Palestina se reunirán en el Paseo de la Refoma. En esta ocasión, buscan que la empresa mexicana “Orbia Advance rompa relaciones con “Nefatim”, empresa acusada de fomentar la violencia y agresiones en Gaza.

Se moverán desde la Estela de Luz a partir de las 16:00 horas y hasta la Torre Reforma, por lo que se verá afectada la circulación.