Más de 10 mil policías cuidarán el viaje de los difuntos en el Día de Muertos

Actividades Día de Muertos 2025 La capital del país tendrá varias opciones en las siguientes semanas para celebrar el Día de Muertos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo especial de seguridad, vigilancia, regulación del tránsito vehicular en las 16 alcaldías de la capital del país, con motivo de las celebraciones del “Día de Muertos”.

A partir de las 06:00 horas del 28 de octubre y hasta la conclusión de las actividades del 2 de noviembre, con el propósito de garantizar la seguridad de los visitantes y el adecuado desarrollo de las actividades, la SSC desplegará 10 mil 495 efectivos, apoyados con 706 vehículos oficiales, 20 motocicletas, una grúa, ocho ambulancias, dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, los cuales realizarán recorridos y supervisión aérea.

Esto, para mantener el control de estacionamiento en el interior, exterior y vías de acceso de los 120 cementerios, así como en las romerías y zonas de esparcimiento.

El personal policial realizará labores de prevención, vigilancia, control vial y apoyo ciudadano en los accesos y alrededores de los camposantos, mercados, explanadas y puntos donde se registren concentraciones masivas por las festividades tradicionales.

Asimismo, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, Centro, Norte, Oriente y Poniente y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mantendrán un monitoreo constante en tiempo real en los panteones, romerías y demás zonas de afluencia, con el objetivo de detectar cualquier incidencia que pueda alterar el orden público o poner en riesgo la seguridad de las personas.

En tanto que los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementarán acciones para evitar el estacionamiento en lugares prohibidos, dobles filas o la obstrucción de pasos peatonales, además de coordinar el flujo vehicular para facilitar el acceso y salida de los visitantes.