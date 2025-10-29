Alcaldesa de Ecatepec garantiza suministro de agua en el municipio

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss aseguró que el municipio no enfrenta problemas de desabasto, crisis o robo de agua potable. La presidenta municipal destacó que desde el inicio de su administración se ha trabajado intensamente para recuperar el suministro a través de la red hidráulica y combatir las prácticas ilegales que existían anteriormente.

Durante una conferencia de prensa, la edil enfatizó que existe “tolerancia cero” hacia el hurto de agua, conocido coloquialmente como “huachicoleo”. Subrayó que una de sus primeras acciones al asumir el cargo fue desactivar la operación de 200 pipas que rentaba el gobierno anterior, las cuales condicionaban el suministro a la población.

Cisneros Coss confirmó que hospitales como el del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Las Américas y José María Rodríguez cuentan con abastecimiento suficiente para proporcionar sus servicios médicos sin interrupciones. Esta garantía forma parte de los avances en la política hídrica municipal.

Respecto al penal de Chiconautla, que carece de servicio por red desde hace años, la alcaldesa informó que mantiene diálogos con autoridades estatales para regularizar el suministro. “No hay necesidad de pipas en el penal de Chiconautla”, afirmó, al detallar que se encuentra en construcción la red que permitirá el abastecimiento formal.

La munícipe reveló que más de 300 mil habitantes de colonias como Valle de Santiago y San Agustín 1 y 2 han recuperado el servicio por red después de más de 17 años de depender de pipas. “Llevamos 300 mil ciudadanos que han recuperado el agua por la red”, precisó durante su exposición.

Cisneros Coss hizo un llamado a los responsables de empresas, clínicas particulares y negocios a regularizar su situación contractual para acceder al servicio formal. Señaló que el gobierno municipal está dispuesto a instalar las redes necesarias para que todos los establecimientos cuenten con suministro legal.

“Necesitamos que todos los sectores y que todos los ciudadanos cierren filas en este tema”, insistió la alcaldesa. Subrayó que la solución del problema hídrico requiere la participación conjunta de autoridades y sociedad, rompiendo inercias del pasado que permitían prácticas irregulares.

La mandataria municipal concluyó reafirmando su compromiso de continuar con la rehabilitación de infraestructura hidráulica en toda la localidad, garantizando el acceso al agua como un derecho fundamental para todas las familias de Ecatepec.