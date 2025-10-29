Casa de las Mercedes: cronología del escándalo y presuntos delitos en el albergue de menores Casa de las Mercedes es clausurada (@AlcCuauhtemocMx)

Después de darse a conocer que el hijo de la directora del refugio Casa de las Mercedes, Aquiles N, fue detenido por presuntamente abusar de una menor, las acusaciones hacia el albergue continúan incrementando.

El Instituto de Asistencia Privada Casa de las Mercedes inició sus operaciones en 1994, buscando restituir los derechos de bebés, niñas, niños, mujeres adolescentes o adolescentes embarazadas que hayan sufrido de violencia física, psicológica o sexual.

Esto lo lograban brindandole a las victimas albergue, alimentación, educación, salud emocional, salud fisica y diferentes actividades recreativas.

Contaba con dos sedes, una en el Centro Histórico de la ciudad y otra en la colonia San Rafael.

Inicio de la investigación

Todo comenzó cuando el periodista Carlos Jiménez dio a conocer la detención de Aquiles N, por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntamente violar a una menor en el domicilio de la hermana del acusado.

Las acusaciones rápidamente escalaron cuando se publicó que la hermana del imputado era directora de la sede San Rafael de Casa de las Mercedes y que además la menor había sido asignada al refugio en enero del 2025.

Se reveló que tiempo después la joven fue sacada del albergue para ser llevada al hogar de la directora, lugar donde posteriormente sería abusada por Aquiles N.

Al divulgarse esta información, Casa de las Mercedes lanzó un comunicado donde declaraban que la información proporcionada por el periodista Carlos Jiménez era falsa e imprecisa.

“Lamentamos profundamente la difusión de información falsa e imprecisa en redes sociales por parte de arrobac4jimenez y arrobacarlosjimenez, la cual vulnera la confianza, la seguridad y el bienestar de quienes protegemos”.

En el mismo mensaje, reiteraban su compromiso con la verdad, la transparencia y los derechos humanos, asegurando que continuarían trabajando con ética, respeto y amor por la vida.

Hasta el momento del comunicado, el refugio continuaba trabajando con normalidad.

Operativo del DIF hacia Casa de las Mercedes

Fue este miércoles 29 de octubre que se realizó un operativo por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México para rescatar a las menores que se encontraban en el edificio.

Pues se acusa también a la directora Ángela N, por trata de personas, ya que supuestamente trasladaba a las niñas del albergue a su hogar para realizar tareas domésticas.

Casa de las Mercedes es clausurada

En la tarde noche de este miércoles, la Alcaldía Cuauhtémoc en sus redes sociales dio a conocer que se le colocaron sellos de suspensión de actividades a la sede San Rafael de Casa de las Mercedes, después de determinar que no cumple con las medidas de seguridad para operar.